Immigranten krijgen bij inburgeringscursus informatie over Groningse cultuur

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Immigranten die in de gemeente Groningen een inburgeringscursus volgen krijgen informatie mee over de Groningse cultuur. Dat heeft de Groningse gemeenteraad dinsdagavond besloten.

Op dit moment is het Rijk nog verantwoordelijk voor de inburgeringscursus maar vanaf 2022 wordt deze taak gedecentraliseerd en komt het bij de gemeenten terecht. Hoe de inburgering er uit moet zien is vastgelegd in de Wet inburgering 2021. Gemeenten hebben echter wel de vrijheid om elementen toe te voegen. Een meerderheid in de Groningse gemeenteraad liet weten het belangrijk te vinden dat er aandacht komt voor de typische Groninger gewoonten en gebruiken.

Niet alle partijen waren enthousiast. De fractie van D66 liet weten niet zo goed te begrijpen waarom het Groninger aspect extra belicht moet worden in de cursus.