“Ik vraag me af hoe het in dit land toch zo ver heeft kunnen komen, gewoon gênant”

Foto: Anneloes Struik

Bij de Groninger Studentenbond kijkt men tevreden terug op de demonstratie tegen het leenstelsel. Op de Grote Markt werd er dinsdagmiddag door zo’n 160 studenten gedemonstreerd.

“Als ik op de actie terugkijk dan kan ik zeggen dat deze een succes was”, vertelt voorzitter Marinus Jongman van de GSb. “Met 160 personen was het ook een prima opkomst. De sfeer was heel goed, en de sprekers op het podium hebben een heel goed verhaal neer weten te zetten.” De demonstratie werd behalve door de GSb door FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond georganiseerd. Daarbij vindt men dat het leenstelsel, dat in 2014 werd ingevoerd, een experiment is dat mislukt is. En waar veel studenten nu de dupe van zijn.

Gênant

“De pijn die studenten door het leenstelsel ervaren vergelijk ik met de mentale problemen die jongeren hebben door de lockdown. Iedere keer vraag ik me weer af hoe het in dit land toch zo ver heeft kunnen komen. Er lopen studenten rond die voor tienduizenden euro’s schulden hebben. In het begin van het studiejaar hebben we verhalen verzameld en daarbij kwamen we mensen tegen die echt diep in de shit zitten, die echt helemaal aan de grond zitten. Het is gênant dat dit in een rijk land als Nederland gebeurd.”

Zoethoudertje

De komende dagen wordt er in meer studentensteden gedemonstreerd. Op 15 maart vindt er in Wageningen een mars plaats waarbij studenten uit het hele land aanwezig zullen zijn. “Maar dan is het nog niet klaar hè? Na de verkiezingen van volgende week hebben we nog steeds een wereld te winnen. Dus ook tijdens het formatieproces zullen we van ons laten horen. We vinden dat de basisbeurs terug moet komen en we willen dat de huidige generatie studenten op een goede manier gecompenseerd gaat worden. En daarbij zitten we niet te wachten op plannen die de term zoethoudertje verdienen.”

