“Ik sluit niet uit dat na Lola en het Platformtheater nog meer bedrijven om gaan vallen”

Foto: Website Nachtraad

De kans is reeël dat de komende tijd nog meer horecabedrijven en culturele locaties in de stad om gaan vallen als gevolg van corona en de maatregelen om het virus onder de duim te houden. Dat zegt nachtburgemeester Merlijn Poolman.

Hoi Merlijn! OOG Tv heeft vanavond het nieuws gebracht dat het Platformtheater niet meer is, afgelopen zondag werd duidelijk dat muziekcafé Lola stopt. Ontzettend slecht nieuws …

“Ja, dat kun je wel zeggen. En het is vervelend om mijn gelijk te krijgen, maar in november tijdens de Local Legends heb ik al gezegd dat de horeca alle steun verdiend omdat men het ontzettend moeilijk heeft. Tijdens deze actie hebben we 230.000 euro opgehaald voor 48 horecazaken die bij de actie aangesloten waren. Dat klinkt als een geweldig bedrag, en natuurlijk, dát is het ook, maar uiteindelijk is het voor deze bedrijven maar een druppel op de gloeiende plaat. De vaste lasten voor deze bedrijven lopen namelijk door. Ik weet ook dat er meer zaken in Groningen op omvallen staan. Het lijkt niet goed.”

Wanneer hoorde je het nieuws van het Platformtheater?

“Het kwam mij vorige week ter ore. En weet je. Het is ontzettend slecht nieuws. Ik heb daar mijn eerste concertje gehad. Het was ook de plek waar ik de mensen heb ontmoet waarmee ik later als band naar Zuid-Amerika ben gegaan. Maar ook mijn broertje heeft warme herinneringen aan de plek. Het was de locatie waar hij geluid heeft leren mixen. En zo denk ik dat heel veel mensen er mooie herinneringen aan beleven. En de realiteit is ook dat zoiets nooit weer komt. Hetzelfde geldt voor Lola. Dat was zo’n unieke en bijzondere plek. Je zult zien dat er in Lola appartementen gaan verrijzen, en op andere plekken zullen de unieke en typische Groningse kroegjes plaats maken voor horecagelegenheden die je ook in tien andere steden vindt. De sjeu verdwijnt.”

Wat je kwijt raakt, raak je voor altijd kwijt?

“Precies. En het wordt tijd dat politici dat in gaan zien. Er wordt door de politiek massaal geld gestoken in verschillende sectoren. Het wordt tijd dat er ook eens normale regelingen voor de horeca gaan komen. En de problemen die hier in de Groningse horeca spelen zijn niet uniek hoor. Ik heb veel contact met andere nachtburgemeesters in het land, en dit probleem dat horecabedrijven het zwaar hebben, speelt overal. Groningen is echter in die zin bijzonder omdat er hier vrij veel unieke zaken zijn.”

Wat moet er volgens jou gebeuren?

“Ik denk dat we moeten vechten voor het behoud. Maar ik hou echt mijn hart vast. Ik hoop echt dat politici in gaan zien wat er nu gebeurd. En ook dat het verdwijnen van zaken grote gevolgen gaat hebben. Het aanbod van horeca en cultuur zorgt voor levendigheid. Maar als deze plekken donkere plekken gaan worden waar niks meer gebeurd dan trekt dit gespuis aan. Met alle gevolgen van dien.”