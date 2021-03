Huismeesters sloopt 51 portiekwoningen in Selwerd

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

In 2024 gaat De Huismeesters 51 portieketagewoningen aan de Iepenlaan en Lijsterbeslaan slopen. Dat maakte de woningcorporatie dinsdagmiddag bekend.

Aan de schimmel in de woningen, waarover de bewoners al lange tijd klagen, is volgens De Huismeesters niets anders meer te doen dan de woningen te slopen en opnieuw op te bouwen.

“De keus voor sloop is niet zomaar gemaakt”, aldus Sije Holwerda, directeur-bestuurder van De Huismeesters. “Uit onderzoek bleek dat groot onderhoud teveel kost en nog te weinig comfort oplevert. De woningen zijn nu ook niet geschikt voor ouderen omdat er geen lift is. We bouwen daarom moderne en comfortabele woningen die energiezuinig zijn en klaar zijn voor de toekomst.”

De woningen worden tot aan de sloop goed onderhouden, zo stelt de woningcorporatie. De Huismeesters start half maart met werkzaamheden in de Iepenlaan, om de woningen tot aan de sloop bewoonbaar te houden.