Horecagelegenheid Het StrandHuis opent deuren in Meerstad

nieuws

Foto: Johannes Rienks

Ondernemer Ronald Verheijen opent komend voorjaar horecagelegenheid ‘Het StrandHuis’ aan het Woldmeer in Meerstad. Totdat het StrandHuis gereed is zal hij met een foodtruck de bezoekers van versnaperingen voorzien.

Strand Meerovers is erg populair: het trekt jaarlijks zo’n vijfduizend bezoekers. Meerstad had tot nu toe alleen in de zomer een horecapunt. Het StrandHuis aan de Waterviolier blijft het hele jaar open. Je kunt er lunchen, loungen en dineren. Ook wordt het een ontmoetingsplek, onder meer voor watersporters. Zo krijgt Zeil-Surfschool Meerstad een eigen locatie bij Het StrandHuis.

Het StrandHuis kan er snel staan, want het wordt modulair gebouwd. Dat is een duurzame bouwmethode omdat er bestaande units en gebouwen worden gebruikt. Het strand in de wijk Meeroevers ligt naast het Maisdoolhof Meerstad. Het doolhof blijft dit jaar gesloten vanwege de coronamaatregelen.