Hoornse Park krijgt maandag de naam Heldinnenbuurt

Wilhelmina Drucker, pionierster voor vrouwenrechten, wordt in 1917 ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag geportretteerd door Truus Claes. Het W. Druckerpad in Groningen is naar haar vernoemd. Foto: Onbekend - Flickr, at gahetna.nl / Spaarnestad Photo, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7003253

Het Hoornse Park in de wijk Corpus den Hoorn krijgt maandag de naam Heldinnenbuurt toebedeeld. Het is een actie van de Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland vanwege Internationale Vrouwendag.

De Stichting stelt dat Groningen al ruim een eeuw een Schildersbuurt, een Professorenbuurt en een Zeeheldenbuurt heeft waar echter geen enkele straat te vinden is die naar een vrouw is vernoemd. In Groningen zijn sowieso maar 47 straten naar een vrouw vernoemd, tegen 418 ‘mannenstraten’. Uitzondering is de Hoornse Park, waar een tiental straten vernoemd zijn naar bekende Nederlandse en buitenlandse vrouwelijke feministen, socialisten en pacifisten uit de negentiende en twintigste eeuw. Maandag draagt deze buurt de naam ‘Heldinnenbuurt’.

“Gemeente Groningen maak het officieel”

“Wij herdopen dit deel van Corpus den Hoorn daarom vanaf nu tot de Heldinnenbuurt”, zegt secretaris Jorien Bakker. “We roepen de gemeente Groningen op om dit officieel te maken en de buurt tevens een gezicht te geven.” Zo zou de Stichting graag willen zien dat er een informatiepaneel komt bij de twee hoofdtoegangswegen tot de buurt. Op het paneel moet informatie komen te staan over de vernoemde heldinnen. Daarnaast zou men graag willen zien dat de bestaande straatnaamborden uitgebreid worden met een extra regel over de rol of functie van de betreffende vrouw.

Pak de handschoen op

Op Internationale Vrouwendag wordt er stilgestaan bij wat er bereikt is op het gebied van de vrouwenemancipatie en welke, lange, weg er nog te gaan is. Voorzitter Jellie Tiemersma: “We staan op deze dag niet alleen stil bij het verleden. Ik zeg altijd: diversiteit komt niet vanzelf. Daarom hebben we ook straten nodig die naar hedendaagse heldinnen zijn genoemd. Vooral hier in het Noorden ontbreekt het daar nog wel aan. Dus beste straatnaamcommissies in de noordelijke gemeenten, pak deze handschoen op!”