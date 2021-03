Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl begint niet meer in Stad

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl begint niet meer in Groningen. Dat heeft Rijkswaterstaat Noord-Nederland laten weten.

Langs de vaarweg staan kilometerbordjes die schippers kunnen gebruiken in hun communicatie om aan te geven waar ze zijn. Tot afgelopen week stond het bordje 0 kilometer in de stad Groningen. Het begin is nu echter verplaatst naar Delfzijl. In deze havenstad begint nu de telling. Het bordje met 119,5 kilometer staat sinds deze week in Lemmer.

Het idee achter de nieuwe telling is dat deze logischer is. De Meldkamer Noord-Nederland laat weten dat hun systemen inmiddels aangepast zijn op de nieuwe telling zodat bij een eventuele calamiteit bij het bordje 0 niet brandweer Stad maar brandweer Delfzijl zal worden opgeroepen.

