Honderdtal graven vernield op Noorderbegraafplaats

Foto: Wijkagenten Selwerd en Tuinwijk via Twitter (@WA_Selwerd)

Volgens de politie zijn er, aan het begin van deze maand, een honderdtal graven vernield op de Noorderbegraafplaats in Groningen. De politie vraagt getuigen en andere mensen met meer informatie over de vernielingen om zich te melden.

Vermoedelijk is het de daders vooral te doen geweest om het hek- en sierwerk van de graven. Volgens de politie is het lood wat hierin zit verwerkt het doel geweest van de vandalen.

De politie wil graag meer weten over deze vernielingen. Mensen met tips kunnen daarom contact opnemen via 0800-8844, anoniem via 0900-7000 of via een persoonlijk bericht via Twitter of Facebook.

