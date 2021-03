Hollander IJs doet goede zaken: “Ten opzichte van andere sectoren mogen we ook niet klagen”

nieuws

Foto: archief - Mike Weening - Weening Fotografie

Het mooie voorjaarsweer van dinsdag doet veel mensen besluiten om een ommetje te maken. De ijskramen van Hollander IJs doen daarbij goede zaken.

“We hebben vandaag vier kramen in de stad die open zijn”, zegt de eigenaar van Hollander IJs. “Het gaat om kramen op de Vismarkt, de Herestraat, de Grote Markt en bij de ingang van het Stadspark. Vooral die laatste locatie is echt een soort van magneet. Op zich ook wel logisch. Het Stadspark wordt gebruikt voor een wandeling, en dan is het natuurlijk heerlijk om na afloop een lekker ijsje te kopen.”

Niet klagen

De coronacrisis raakt iedereen en veel sectoren hebben het zwaar. Dat merkt ook Hollander. “Wij merken ook dat de situatie anders is. We zien dat er minder mensen in de binnenstad zijn, dus de kramen daar hebben qua verkoop met een dip te maken. Het Stadspark is de enige uitzondering. Maar weet je. Ten opzichte van andere sectoren wil ik ook helemaal niet klagen. Als je ziet wat de coronamaatregelen betekenen voor andere bedrijven, dan mogen wij gewoon heel blij zijn dat we dat kunnen doen waar we goed in zijn. Wij kunnen met naleving van de maatregelen gewoon open.”

Mooie dag

Hoeveel ijs er dinsdag verkocht is: “Oef, dat kan ik je nu nog niet zeggen, maar in ieder geval flink wat. Vooral het ijs van Oreo en Tony’s Chocolonely is erg populair. Wij kunnen in ieder geval terugkijken op een mooie dag!”