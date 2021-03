Hoge snelheden bij achtervolging door Eelde en Haren

nieuws

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

Bij een achtervolging dinsdagmiddag door Eelde en Haren ontstonden zulke gevaarlijke omstandigheden dat de politie besloot om de achtervolging te staken. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“Ik stond vanmiddag bij Groningen Airport Eelde om foto’s te maken van de vliegtuigen”, vertelt Huisman. “Op een gegeven moment zagen we een hele colonne politieauto’s aankomen. Zij zaten achter een personenauto aan. Ik ben als fotograaf er achter aan gegaan maar er werden zulke hoge snelheden gehaald dat het niet bij te houden was. Via Eelderwolde ging men rechtsaf de Meerweg op naar Haren waar de bestuurder de snelweg op ging. Voor het Julianaplein besloot de politie af te haken.”

De politie meldt dat de achtervolging in Eelde begon. Agenten waren afgekomen op een melding. Terwijl men op onderzoek uit ging, ging een man er ineens vandoor in een auto waarop de achtervolging werd ingezet. Volgens de politie is de man een bekende van de politie en is hij nog niet aangehouden.