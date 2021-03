Hier gaan de 30.000 nieuwe inwoners van Groningen de komende twintig jaar wonen

nieuws

Foto: Bureau Meerstad

De dertigduizend extra inwoners die de gemeente Groningen tussen nu en 2040 gaat krijgen, wonen dan voornamelijk in Meerstad. Dat blijkt uit onderzoek van OIS Groningen.

De wijk Meerstad is in 2040 het meest populair bij gezinnen. Hier wonen dan vooral mensen tussen de 30 en de 50 jaar. Dertig procent van de inwoners hier is dan jonger dan twintig.

De meeste studenten en alleenstaande starters wonen volgens de onderzoekers in 2040 in Oud-Noord, Oud-West en Oud-Zuid. Glimmen, Onnen, Noordlaren, Haren en Ten Boer zijn in 2040 het meest vergrijsde gebieden van Groningen zijn met een verwacht aandeel 65-plussers van ongeveer 30 procent.

Hier zullen de meeste nieuwe inwoners van Groningen gaan wonen, zo stellen de onderzoekers:

Wijk Nieuwe inwoners Meerstad 5338 Nieuw-West 4099 Hoogkerk 2768 Zuidoost 1514 Oosterparkwijk 1506 Centrum 1407 Helpman 1027 Oud-Zuid 979 Oud-West 158

Bevolkingsgroei neemt komende drie jaar sterk toe

De onderzoekers verwachten dat bijna de helft van alle woningen die tussen nu en 2040 worden gebouwd, in de komende drie jaar worden opgeleverd. Dat betekent dat het merendeel van de nieuwe inwoners tussen nu en 2026 naar Groningen komen. De bevolkingsgroei neemt na deze periode langzaam af, zo stellen e onderzoekers.