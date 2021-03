“Het zou fantastisch zijn als we het terras weer kunnen openen”

nieuws

Mochten de coronacijfers zich positief gaan ontwikkelen dan bestaat er de mogelijkheid dat de maatregelen over drie weken versoepeld worden waarbij er ruimte ontstaat voor terrassen. Dat hebben bronnen rond het kabinet laten weten. Bij café Bramble reageert men verheugd.

“Wij zouden dat fantastisch vinden”, laat eigenaar Kees Douma weten. “Als ze dan ook kunnen regelen dat het dan mooi voorjaarsweer wordt, dan is iedereen blij. Nee, zonder gekheid. Wij merken als café dat de mensen er aan toe zijn. De horeca is al sinds de herfstvakantie gesloten en mensen missen op dit moment de sociale uitlaatklep. Terwijl praten zo belangrijk is, juist in deze tijd. Hoe erg er naar het openstellen van de terrassen wordt uitgekeken? Ik begreep dat er komende week storm verwacht wordt. Ik verwacht dat als we nu het terras zouden mogen openen, en er komt een storm overheen, dat mensen gewoon op de stoeltjes blijven zitten. Zo groot is het gemis.”

“Wij kruipen niet weg achter de geraniums”

Bramble probeert ondertussen er het beste van te maken. “We houden de moed er in. Persoonlijk hebben wij het gevoel dat we qua coronacrisis over de helft zijn. Ondertussen proberen we dat te doen wat binnen de mogelijkheden ligt met betrekking tot afhalen. Je kunt achter de geraniums gaan wegkruipen, maar dat is iets wat wij absoluut niet doen. Februari is bijvoorbeeld best wel een leuke maand geworden. Eerst met het winterplezier, later met het voorjaarsweer. Het haalt het uiteraard niet bij de normale omzet die we draaien, maar het levert toch iets op.”

Goed voor de bedrijfsvoering

Het mogelijk kunnen openen van de terrassen eind maart noemt Douma ook een goed moment. “Het is de periode dat de weersomstandigheden beter worden, dat het voorjaar lonkt, en de behoefte aan een terrasje pakken toe neemt. En wat ik al zei, de mensen missen het. Via social media proberen we contact te houden met onze klanten. Uit reacties horen we toch wel dat mensen de sociale interactie missen. En ook voor onze bedrijfsvoering zou het ook goed zijn dat de versoepeling wordt doorgevoerd.”

Maandagavond geeft demissionair premier Mark Rutte (VVD) weer een persconferentie. De verwachting is dat er tijdens deze persconferentie geen versoepelingen bekend worden gemaakt.

