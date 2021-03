“Het verkopen van gehaktballen en oliebollen heeft mij meer gebracht dan een potje janken”

nieuws

Foto: Café Aan de Amstel

Drie maanden geleden was Café Aan de Amstel aan de Veemarkstraat het toneel van de oliebollenverkoop. Met het begin van het voorjaar is het café vanwege de coronamaatregelen nog altijd dicht, maar eigenaresse Kim Boonstra houdt de moed erin.

Hoi Kim! Hoe gaat het?

“Ja, het gaat goed. Elke week poets ik het café. Het is denk ik in al die jaren hier nog nooit zo schoon geweest. En voor de rest is het afwachten wanneer we weer open kunnen. De verkiezingen zijn geweest, demissionair minister Kaag (D66) heeft geroepen dat de avondklok er af moet en organisatoren van festivals en evenementen hebben te horen gekregen dat ze vanaf 1 juli mogelijk weer evenementen mogen organiseren.”

Het kabinet komt dit weekend bijeen in het Catshuis om te praten over de huidige coronasituatie. Wat is je verwachting?

“Dat vind ik moeilijk, maar ik denk dat wellicht de terrassen weer open gaan. Voor mij zou dat overigens niets betekenen. Ik kan voor de deur een terras neerzetten maar ik ga niet voor tien man open. Maar als het groene licht er komt dan is het natuurlijk prachtig nieuws voor heel veel ondernemers in de stad die dan toch weer wat kunnen.”

Je klinkt heel positief …

“Dat ben ik ook zeker. Maar ik moet wel een komma plaatsen. Ik heb namelijk een ontzettend goede huurbaas die mij ondersteunt. Als ik een huurbaas had gehad die niet mee was bewogen dan hadden we nu een heel ander gesprek gehad. En ik weet ook dat zulke situaties er in de stad te vinden zijn. Daarnaast heb ik een vriend met een inkomen. Dus als het zo doorgaat, en er begint wat licht aan het einde van de tunnel te gloren, dan moet het goed komen.”

Ondertussen ben je al bijna een half jaar dicht. Mis je de vaste klanten niet vreselijk?

“Ja, absoluut. Die mis ik heel erg. Maar gelukkig is er social media. Ik krijg nog altijd heel veel berichtjes van mensen die vragen hoe het gaat. Echt super lief. Sinds enige tijd heb ik ook Instagram. Daar plaats ik dan maar weer eens een foto uit de goede oude tijd. Om herinneringen op te halen, maar ook om te laten zien dat ik er nog ben. Het is denk ik toch wel belangrijk om jezelf zichtbaar te houden in deze tijd.”

Drie maanden geleden besloot je om tijdens de Oud en Nieuwperiode oliebollen te verkopen. Een groot succes was dat. Kunnen we zoiets vergelijkbaars, met het oog op Pasen, weer verwachten?

“Ik heb onlangs nog meegedaan de Culinaire 4 Mijl. Een ontzettend mooi initiatief. Alleen werd het een te groot succes. Op een gegeven moment stonden er naar mijn gevoel teveel mensen hier voor de deur waarop ik besloten heb om te stoppen. Het laatste wat ik wil is een bekeuring van de politie of de gemeente die boos is op mij.”

Vind je het jammer dat je hier niet mee door kunt gaan?

“Weet je. Tegenwoordig ben ik iedere ochtend rond 07.00 uur wakker. Ik zet dan een kop koffie en rook een sigaretje. Ondertussen scroll ik dan wat op mijn social media-pagina’s. Onlangs was er een reactie binnengekomen van iemand die schreef ‘jullie pikken als schapen maar alles’. Ik heb daar vervolgens op mijn manier op gereageerd. Ik heb namelijk het afgelopen half jaar van alles gedaan. Ik heb op de Grote Markt actie gevoerd, ik heb de muziek en verlichting aangehad tijdens een actie. Maar wat heeft het mij opgeleverd? Niets. Terwijl ik met de verkoop van oliebollen, eierballen en gehaktballen zoveel leuks heb bereikt. Dat heeft mij meer gebracht dan als ik op het Malieveld zou staan of een potje loop te janken en zielig loop te doen. Ik blijf positief. En vroeg of laat komt het goed, echt.”

