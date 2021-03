“Het moment van het Klimaatalarm, dat voelde ik echt in mijn keel”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

De demonstratie Klimaatalarm zondag op de Vismarkt is een groot succes geworden. Dat laat woordvoerder Pelle van de Groninger Klimaatcoalitie zondagavond weten.

Hoi Pelle! Het is inmiddels een aantal uren na de actie. Hoe kijk je er op terug?

“Ik denk dat we kunnen zeggen dat het een groot succes was. Het was ook mooi, en er waren veel mensen. We konden duizend mensen een plekje geven op de Vismarkt, dat aantal hebben we net niet gehaald. Maar we zijn er echt tevreden mee. Dat er zoveel mensen kwamen is denk ik niet een verrassing. De klimaatproblematiek kan in Groningen altijd op veel sympathie rekenen en brengt mensen ook echt op de been omdat we hier merken wat het teweeg brengt.”

Als je de beelden ziet dan kun je volgens mij ook concluderen dat alle lagen van de bevolking wel vertegenwoordigd waren bij het protest hè?

“Dat ben ik niet helemaal met je eens. Er waren zeker veel jongeren aanwezig, en er waren ook flink wat ouderen. Maar de groep die er tussen in zit, die ontbrak bijna volledig. En daarmee bedoel ik de veertigers. Dat zie ik trouwens ook bij andere protestacties. Het zijn vaak de jongeren en de ouderen die op de barricaden klimmen, maar de middengroep ontbreekt.”

Wat heeft vandaag de meeste indruk op jou gemaakt?

“Ik denk dat het geheel gewoon heel mooi was. De vorm was goed en er was veel publiek. Maar als je vraagt wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt, dan moet ik toch denken aan een toespraak van de Jonge Socialisten. Dat was een hele mooie speech met mooie verbindende woorden. Ik kon ook merken dat het indruk maakte op de mensen op de markt. De essentie van het verhaal was dat het kapitalisme de oorzaak is van de huidige problemen en dat de winsten die gemaakt worden ten koste gaan van mensen- en dierenlevens.”

En dan is het 15.00 uur. Het moment van het Klimaatalarm …

“Ja. Heel bijzonder. Ik voelde het echt aan mijn keel. Qua gevoel kwam het in de buurt van de Nationale Dodenherdenkingsdag. Maar dat je nu met geluid samen met heel veel mensen, als collectief, stil staat bij een groot probleem. Een probleem waar we hier in Groningen al heel erg lang de gevolgen van dragen.”

Tot slot. Je bent volgens mij nog niet zo heel oud, je hebt misschien nog nooit eerder een actie als deze georganiseerd. Hoe kijk je er op terug?

“Ik vond het mooi en goed. Nu ga ik even uithijgen en bijkomen, want inderdaad het kostte behoorlijk wat energie om dit te organiseren. Zelf ben ik al bij diverse acties betrokken geweest, en heb er ook al meerdere georganiseerd. Het was wel de eerste keer dat ik als perswoordvoerder opereerde, en dat was eigenlijk best wel heel leerzaam en dynamisch.”

Klimaatalarm

Behalve in Groningen werd ook in zo’n veertig andere steden in het land gedemonstreerd. Doel van de actie is om aandacht te vragen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. In Groningen werd de actie georganiseerd door de Groninger Klimaatcoalitie. Zij vinden dat de overheid bedrijven meer moet laten betalen voor klimaatschade en willen dat het geld aan coronasteun wordt ingezet om Nederland eerlijker en groener te maken. De organisatie hoopt dat het geluid van de demonstratie meegenomen wordt het stemhokje in.

