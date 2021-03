”Het jaar is zo ontzettend snel gegaan”

Op 15 maart 2020, exact een jaar geleden, krijgt Nederland te maken met de eerste grote maatregelen tegen het coronavirus.

Precies een jaar geleden kreeg Nederland te horen dat de scholen en alle eet- en drinkgelegenheden dicht moesten. Nachtburgemeester Merlijn Poolman blikt terug op hoe het afgelopen jaar voor het nachtleven is geweest.

”Vanaf maart was het voor het nachtleven gelijk klaar. Uiteindelijk mochten hier en daar was terrasjes open maar uiteindelijk was het voor veel horecaondernemers een jaar waarbij ze hebben gefocust op een uitzicht wat uiteindelijk niet kwam” vertelt Poolman. Hij wil dan ook dat het nachtleven toekomstperspectief wordt geboden.

Ook op straat wordt er terug geblikt op het afgelopen jaar. ”Ik voelde me soms wel echt een beetje eenzaam” vertelt een voorbijganger. Ook vertelt een vrouw dat zij tijdens de coronacrisis een nieuwe baan kreeg: ”Het was ingewikkeld om collega’s te leren kennen maar samen worden we daar nu wel echt creatief in”.

Wel is iedereen het over eens dat het afgelopen jaar als een speer voorbij is gegaan: ”Voor mij persoonlijk was het een prima jaar, het ging echt super snel”.