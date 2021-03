Het Groninger Landschap richt Groninger Natuurfonds op

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Groninger Landschap richt, ter ere van het 85-jarig bestaan, het Groninger Natuurfonds op. Het doel is, meer grond aan te kopen en te beheren.

Op 14 maart 2021 is het exact 85 jaar geleden dat Het Groninger Landschap is opgericht. De oorspronkelijke missie uit 1936 is nu nog minstens even relevant. Daarom richt Het Groninger Landschap ter ere van dit lustrum het Groninger Natuurfonds op.

Op 14 maart 1936 werd Het Groninger Landschap opgericht, op initiatief van Vereniging Natuurmonumenten. De missie van de organisatie was, en is nog steeds, om waardevolle Groningse natuur, landschap en erfgoed blijvend te beschermen. De organisatie voert een actief aankoopbeleid van natuur en erfgoed.

“Het aankopen van grond is de beste manier om natuur te beschermen” aldus directeur-bestuurder Marco Glastra. “Onze middelen om grond aan te kopen zijn beperkt, dus we kunnen niet alle kansen die zich voordoen verzilveren. Het doel van het nieuwe Groninger Natuurfonds is dan ook, grond aan te kopen, in te richten als natuur en voor altijd te beheren. Groningers kunnen helpen door een vierkante meter grond à € 7,50 te doneren.