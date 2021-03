Het Groninger Landschap biedt online rondleiding aan langs pasgeboren lammetjes en kalfjes

nieuws

Foto: Jan Moerkerk / Het Groninger Landschap

Pasgeboren lammetjes en kalfjes bij het bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap. Sinds enkele dagen zijn de jonge dieren te zien in een online video.

Dat er kalfjes en lammetjes geboren waren in de stal van het bezoekerscentrum, daar schreven we vorige week al over. Jan Moerkerk van Het Groninger Landschap liet echter weten dat de dieren momenteel niet voor het publiek te zien zijn. Door de coronamaatregelen moet de stal dichtblijven en kunnen de mensen de dieren niet bekijken. Bij Het Groninger Landschap zijn ze echter creatief. Een medewerkster toog met een camera naar de stal en kreeg van Jan een rondleiding langs de dieren.

De rondleiding begint bij de pasgeboren lammetjes. “De staartjes gaan heen en weer, prachtig hè?”, vertelt Jan. Daarna volgt een bezoekje aan de kalfjes en ook kijkt men bij de drie Bonte Bentheimers in de stal. De video is hieronder te bekijken.