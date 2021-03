“Heropenen BSO is belangrijk voor kinderen, maar alleen als het veilig kan”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De buitenschoolse opvang, de BSO, moet zo snel mogelijk weer volledig open. Die oproep deed BOinK afgelopen zaterdag. De SKSG in Groningen laat maandag weten het daar deels mee eens te zijn.

“We volgen de actualiteiten op de voet”, zegt woordvoerder Hannah Waley van de SKSG. “Maar we staan hier tweeledig in. Aan de kant zeggen we dat het voor de kinderen heel erg belangrijk is dat alles weer per direct open kan. Aan de andere kant heb je de veiligheid. En juist die veiligheid vinden wij heel belangrijk. Als SKSG hebben wij vanaf het begin van deze pandemie de adviezen van het kabinet en het RIVM opgevolgd. Dat is wat we nu ook doen. We gaan volledig open als het echt weer kan.”

Perspectief bieden

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, liet zaterdag weten dat de buitenschoolse opvangen in het land op dit moment alleen als noodopvang open zijn voor ouders met cruciale beroepen. De belangenvereniging vindt dat er perspectief moet worden geboden, zeker nu de contactberoepen weer aan de slag zijn. Daarnaast laten zij weten dat de noodopvang op dit moment druk bezocht wordt, soms zijn meer dan de helft van de kinderen aanwezig. Volgens de vereniging zegt dat iets over het belang van de BSO.

“Volgen van de lijn van het kabinet”

Waley begrijpt het argument van de belangenvereniging. “Het kabinet heeft echter gezegd dat het risico te groot is. Kinderen zitten overdag in een vaste samenstelling in een groep. Als je buiten schooltijd hen op gaat vangen dan komen ze in een andere samenstelling terecht. Daarvan is gezegd dat het risico te groot is met het oog op verspreiding van het virus. Dus ondanks dat wij het argument begrijpen, en ook heel graag weer volledig open zouden willen gaan, vinden wij het beter om de lijn van het kabinet te volgen. Maar als het sein komt dat we open kunnen, dan gaan we ook direct open. Wij weten dat we dat veilig kunnen organiseren.”