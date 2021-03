Harens Lyceum leidt met digitaal Beleefpad leerlingen uit groep 8 rond in schoolgebouw

nieuws

Foto: Harens Lyceum

Door de coronamaatregelen kunnen scholen niet hun open dagen aanbieden in de vorm waarin dat de afgelopen jaren ging. Op het Harens Lyceum hebben ze een digitale manier bedacht waarop ze aantaande leerlingen en hun ouders toch in de school kunnen ontvangen.

“Wij noemen het het online Beleefpad”, vertelt rector Albert Noord van het Harens Lyceum. “We hebben het inmiddels een aantal keren aangeboden en de reacties zijn heel positief. De grote kracht is denk ik dat je in heel kleine groepjes een rondleiding krijgt waarbij er alle ruimte is om vragen te stellen. Na afloop van de rondleiding is er een chatroom waar vragen gesteld kunnen worden. Ik denk dat we met dit middel op een hele persoonlijke en interactieve manier leerlingen uit groep 8 een beeld kunnen geven van onze school, wie we zijn en wat wij te bieden hebben.”

Rondleiding met camera

Om aan de kennismaking deel te kunnen nemen hadden leerlingen uit groep 8 zich moeten aanmelden via de website scholenmarktgroningen.nl. “Donderdag vindt de laatste rondleiding plaats. Mensen die zich hier voor hebben aangemeld, die hebben via de e-mail een uitnodiging voor Microsoft Teams gekregen. Daar loggen ze morgenmiddag op in. Ze maken daar kennis met een reisleider of reisleidster die hen door de school leidt. Door middel van een camera worden ze langs diverse lokalen gebracht. Het muzieklokaal bijvoorbeeld, maar ook ons Technasium en Sportontwikkeling komen aan bod. In elk lokaal staat een docent of leerling die wat informatie geeft.”

Tot 15 maart de tijd om een keuze te maken

Volgens Noord hebben tot nu toe ongeveer 500 potentiële leerlingen deelgenomen. “Dat zijn er minder dan op onze reguliere open dagen. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat we op die dagen ook vaak al leerlingen uit groep 7 te gast hadden. Die hebben we dit jaar niet. Het Beleefpad is enkel en alleen bedoeld voor groep 8-leerlingen.” Leerlingen die donderdag de rondleiding volgen hebben overigens niet veel bedenktijd meer. “Uiterlijk op 15 maart moet de definitieve keuze gemaakt zijn. Ik ken de aantallen niet precies, maar ik weet dat het met de aanmeldingen voor het Harens Lyceum goed gaat.”

Trots op Beleefpad

De rector is ook trots op de manier waarop het Beleefpad ontwikkeld is. “Docenten op onze school hebben dit zelf opgezet. En wat ik al zei, we krijgen hele positieve reacties teruggekoppeld. Dus dat is ontzettend fijn. Hoe andere scholen het doen weet ik niet, maar het zou mij niks verwonderen dat we door deze manier van rondleiden wel een beetje uniek zijn.”