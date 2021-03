‘Haren is het voorbeeld voor herindelingen die fout gaan’

“Iets wat je kunt samenvoegen, kun je ook weer van elkaar losweken”, zo stelt Henk Krol, voormalig 50Plus-Kamerlid en nu voorman van een kieslijst die zijn eigen naam draagt. Krol pleitte afgelopen woensdag, bij zijn campagnebezoek aan Haren, voor een referendum over de herindeling van de voormalige gemeente met Groningen en Ten Boer.

Volgens Krol hebben de inwoners van de gemeente Haren niet op een eerlijke manier voorlichting gekregen over de gevolgen van de herindeling: “Je moet de bevolking zelf laten kiezen. Als een meerderheid voor is, dan ben ik dat ook. Maar als een meerderheid tegen is, dan is er weinig reden om gemeentes samen te voegen. Ik vind Haren dan ook het voorbeeld van hoe het fout kan gaan.”

De onvrede in Haren is na de herindeling nog steeds groot, merkt ook voormalig wethouder Mariska Sloot. Met name de sterk gestegen lasten voor de bewoners (toenames van soms 35 procent) zitten veel Harenaren dwars. “Ik heb appjes en telefoontjes gekregen van huilende mensen, die ineens dertienhonderd euro meer moeten gaan betalen. “Waar haal ik het vandaan?”, zeggen ze dan.”

Sloot blijft dan ook, net als Krol, strijden voor de ontevreden Harenaren: “Als je maar lang genoeg murw gemaakt wordt, dan nemen de boze stemmen vanzelf af. Misschien dat de gemeente daarop wacht, maar ik ga daar niet op wachten.”