Harde wind zorgt voor stormschade aan Multatulilaan

Foto: Ruben Huisman - 112groningen.nl

De Harense brandweer moest woensdag aan het einde van de avond in actie komen aan de Multatulilaan in Haren vanwege een stormschade. Dat meldt Ruben Huisman van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding kwam rond 23.45 uur binnen waarop een tankautospuit van het Harense korps ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een zonnescherm aan een woning”, vertelt Huisman. “Deze was door de harde wind naar beneden geklapt. Brandweerlieden hebben het scherm opgerold en vastgemaakt. Of er ook schade ontstaan is, is onbekend.”

Binnen tien minuten kon de brandweer weer terugkeren naar de kazerne.