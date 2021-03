Hanzehogeschool: “Perspectief is goed nieuws voor onze studenten”

nieuws

Foto: Sicco Haring

Op de Hanzehogeschool wordt maandagavond positief gereageerd naar aanleiding van de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD). Rutte liet weten dat er mogelijk eind maart versoepelingen mogelijk zijn voor het hoger onderwijs.

“Het is denk ik heel belangrijk dat er perspectief wordt geboden”, vertelt woordvoerder Evanya Breuer. “Voor onze studenten is dit echt mooi nieuws, zij snakken naar fysiek onderwijs. Maar datzelfde geldt ook voor onze docenten. Ik weet dat zij echt uitkijken naar het moment om studenten weer eens recht in de ogen aan te kunnen kijken. Maar. Alles is natuurlijk wel onder voorbehoud. Rutte heeft duidelijk aangegeven dat het aantal besmettingen wel terug moet lopen wil de versoepeling er komen. Dus laten we dat niet vergeten, maar met het perspectief zijn we heel blij.”

Op de hbo-instelling bereidt men zich voor op de komende periode. “Daar waren we ook al heel druk mee bezig, en het voorbereiden op mogelijke scenario’s gaan we de komende tijd voortzetten zodat we onze studenten straks zo optimaal mogelijk kunnen ontvangen.”