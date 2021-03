‘Halverwege volgende week komt de twintig graden in zicht; Pasen mogelijk niet warmer dan Kerst’

nieuws

In Groningen moeten we het de komende dagen nog doen met enkele buitjes. In het weekend zakt de temperatuur soms beneden de tien graden. Maar na het weekend wordt het volgens OOG-weerman Johan Kamphuis snel warmer. Dinsdag komt de 20 graden zelfs in zicht.

Vrijdag wordt de zon afgewisseld met een buitje, bij temperaturen rond de 15 graden. Na een nacht met temperaturen van een graad of vier loopt het kwik zaterdag niet verder op dan 7 of 8 graden. Buien met hagel zijn dan een mogelijkheid.

Zondag trekken de buien weg en blijft het vrijwel droog. De wind trekt aan naar een vrij krachtige zuidwestenwind, maar de temperatuur loopt ook weer op naar een graad of 11.

Deze trend zet zich volgens Kamphuis volgende week door: “Na het weekend wordt het snel warmer met op maandag 16 of 17 graden en dinsdag komt de 20 graden zelfs in zicht! Verder gaat de zon steeds vaker schijnen: lente!

Langetermijnvoorspelling: Pasen mogelijk niet warmer dan Kerst

“Ik wil de mensen niet te veel ontmoedigen, maar Pasen lijkt niet veel warmer te verlopen dan de kerstdagen”, vertelt Kamphuis. De afgelopen Kerstperiode bracht ons temperaturen tussen de zes en acht graden. “Het is nog ver weg, misschien kiest de atmosfeer nog een ander spoor. Maar het huidige spoor lijkt vooral uit het noorden te gaan komen.”