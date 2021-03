Grunneger Power organiseert online warmtewandelingen

nieuws

Energiecoöperatie Grunneger Power organiseert op 16 en 17 maart twee webinars waarin mensen leren omgaan met een warmtebeeldcamera. Het gaat om online wandelingen voor bewoners van verschillende wijken en dorpen in de gemeente Groningen.

Tijdens het webinar leren de deelnemers hoe ze met de warmtebeeldcamera zelf warmtelekken in huis kunnen opsporen, en daarmee besparingsmaatregelen kunnen nemen. Zo kunnen ze veel energie en geld besparen. Tijdens de webinars is ook een wijk-energiecoach aanwezig. Die kan vragen beantwoorden over energiebesparing.

De deelnemers kunnen van achter hu computer deelnemen aan de webinars. Op 16 maart is er een webinar voor bewoners van Hoogkerk en Beijum-Zuid. Een dag later houdt Grunneger Power een webinar voor bewoners van Vinkhuizen, Paddepoel en Selwerd. Deelname is gratis, maar opgeven is verplicht. Dat kan tot dinsdag 16 maart via de website ‘grunnegerpower.nl/warmtewandeling’.