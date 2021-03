Grote opknapbeurt voor Drie Gezusters tijdens lockdown

De afgelopen maanden heeft het fulltime-personeel van de Drie Gezusters in Groningen hard doorgewerkt aan een grote opknapbeurt.

Het café heeft de lockdown aangegrepen om onderhoudswerkzaamheden en andere veranderingen, die de kroeg al wilde doorvoeren, nu aan te pakken. Het vaste, fulltime-personeel van de kroeg heeft alle klussen die zelf aan konden pakken uitgevoerd.

Zo is een deel van de vloeren opnieuw gelegd en is het behang vervangen of opgeknapt. Daarnaast is er een extra restaurantgedeelte gebouwd.