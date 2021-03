Grote Markt 1 – Stieneke van der Graaf (ChristenUnie): Een drugsvrije samenleving?

In aflevering 12 van Grote Markt 1 is kandidaat Kamerlid Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie te gast.

Stieneke vertrok in 2017 vanuit de provinciale staten naar de Tweede Kamer. We praten met Stieneke over het gasdossier, het vertrouwen in de overheid, prostitutie en haar wens voor een drugsvrije samenleving.

De aflevering is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, of de website van OOG. Daarnaast is de aflevering te bekijken op YouTube en wordt de aflevering aanstaande zondag uitgezonden op OOG TV om 12.00 uur en 16.25 uur. Ga naar de pagina over de Tweede Kamerverkiezingen voor de andere Groningse kandidaat Tweede Kamerleden.