Grote Markt 1 – #13 De Kamerkandidaten – Jimmy Dijk (SP)

In aflevering 13 van Grote Markt 1 praten we met Jimmy Dijk, nummer 10 op de lijst van de SP. Jimmy is al een tijdje gemeenteraadslid van de SP in de gemeente Groningen.

Hij heeft een kenmerkende stijl en is vaak in de wijken te vinden om bij de mensen langs te gaan, hun problemen aan te horen en oplossingen te zoeken. Daarbij schuwt Jimmy het conflict niet. Maar wie is de mens Jimmy Dijk? Daar proberen we achter te komen.

De aflevering is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, of de website van OOG. Daarnaast is de aflevering te bekijken op YouTube en wordt de aflevering aanstaande zondag uitgezonden op OOG TV om 12.00 uur en 16.25 uur. Ga naar de pagina over de Tweede Kamerverkiezingen voor de andere Groningse kandidaat Tweede Kamerleden.