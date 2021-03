Groningse winnaars bij Prinses Christina Klassiek Concours

nieuws

Foto: Prinses Christina Concours

Dertig jongeren hebben van 12 tot en met 14 maart meegedaan aan het Prinses Christina Klassiek Concours regio Noord. Zondag werden de winnaars bekendgemaakt.

Violiste Anna Maring (18) uit Groningen, die in het Haydn Jeugd Strijkorkest speelt, won de eerste prijs in categorie II. Ensemble Fier, dat uit Jitze van der Land (21), Sophia Faltas (19), Twan van der Wolde (19) en Wilko Koekoek (20) bestaat, werd eerste in categorie III. In deze categorie gaat het om vakstudenten die aan een conservatorium studeren. De tweede prijs in deze categorie was voor Vikoria Daskalova (19) uit Groningen.

Door de coronacrisis verliep de muziekwedstrijd anders dan anders. Dankzij een speciaal gebouwde digitale infrastructuur konden deelnemers een filmpje insturen van hun optreden. In een prijsbekendmakingsvideo werden zondag de winnaars bekend gemaakt. Degenen die een eerste prijs wonnen gaan automatisch door naar de Nationale Finale die volgende maand wordt gehouden in Gasthuis Leeuwenbergh in Utrecht en eveneens online plaatsvindt. Het Prinses Christina Concours wordt voor de 52ste keer gehouden.