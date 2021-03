Groningse huisartsen mogen vanaf volgende week ook 61- en 62-jarigen uitnodigen voor prik

nieuws

Foto: Rwendland via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Huisartsen in Groningen kunnen vanaf deze week hun bestelling doorgeven van AstraZeneca-vaccins voor mensen uit de geboortejaren 1956 tot en met 1960. Dat betekent dat ook de eerste 61- en 62-jarige Groningers vanaf eind volgende week gevaccineerd kunnen worden tegen het coronavirus. Dat maakte het RIVM maandagavond bekend.

De versnelde oproep van de 61- en 62-jarigen door de noordelijke huisartsen is mogelijk door een grote levering van AstraZeneca-coronavaccins. Ook iedereen die niet mobiel is kan nu een vaccin krijgen. Daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar ook om jongeren met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling gecompromitteerd is, zoals mensen met ALS of de ziekte van Duchenne.

De huisartsen in Drenthe krijgen eind deze week al extra vaccins geleverd voor mensen die niet zelf naar een vaccinatielocatie kunnen komen en mensen uit de medisch hoog-risicogroep.