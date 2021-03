Digitaliseringsopleidingen gebundeld; ‘In 2025 is Groningen meest digitaal geletterde stad’

nieuws

Het Nationaal Programma Groningen heeft het project Digitale Academie Noord-Nederland gehonoreerd. Daardoor kunnen bestaande opleidingen van de Hanzehogeschool, Noorderpoort, de RUG en Biblionet Groningen op het gebied van digitale vaardigheden worden samengebracht in de Groninger Digitale Academie.

In 2018 stelde Groningen zich tot doel, in het ‘Akkoord van Groningen’, om in 2025 de meest digitaal geletterde stad van Nederland te zijn. Maar er zijn nog steeds veel mensen in de Stad die onvoldoende digitale vaardigheden hebben.

Het opleidingsaanbod op het gebied van digitale vaardigheden is volgens de Robin van den Berg, initiatiefnemer van Digitale Academie Noord-Nederland, nu nog erg gefragmenteerd en daardoor lastig te vinden. Dat terwijl de behoefte er wel is, aldus Van Den Berg: “Digitale geletterdheid wordt voor iedereen een erg belangrijke vaardigheid. De steun van het Nationaal Programma Groningen maakt het mogelijk om alle doelgroepen te bereiken en bewustwording te creëren.”