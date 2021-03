Gronings IT-bedrijf organiseert online festival voor mensen met verstandelijke beperking

nieuws

Foto: Nexus Festival

IT-bedrijf New Nexus en zorgorganisatie De Zijlen organiseren op zaterdag 20 maart het online festival ‘Lentekriebels’, een feestelijke avond vol muziek en vermaak voor mensen een verstandelijke beperking.

Onder andere Maan, Burdy, Pascal Redeker, René Karst en de Dikdakkers zullen optreden. TikTik Tammo en Mooi Wark dragen hun steentje bij met een persoonlijke videoboodschap. Op het programma staan verder een bingo, lentequiz en natuurlijk veel interactie met de deelnemers.

Medewerkers van het Groningse IT-bedrijf New Nexus, die deel uitmaken van de focusgroep Goede Doelen, hadden de wens om eens een eigen festival te organiseren. Oorspronkelijk was het de bedoeling er een fysiek festival van te maken in Martiniplaza. Maar de coronapandemie dwong de organisatie om het festival naar het internet te verplaatsen.

Deelname is helemaal gratis. Aanmelden kan via de website van het festival.