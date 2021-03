Gronings café nagemaakt in videogame

De horeca moet al maanden zijn deuren gesloten houden. Toch kan Mariska Slofstra op elk moment van de dag in café De Koffer in de Nieuwe Blekerstraat zitten.

Zij heeft de kroeg waar ze normaal gesproken elke drie weken zit met haar collega’s tot in detail nagebootst in het videospelletje The Sims.

Mariska kwam met een burn-out thuis te zitten en is toen de kroeg na gaan maken in de game. Vorige week was het café jarig en toen heeft ze de digitale versie nog gedetailleerder gemaakt.

Daarnaast heeft ze in de game ook haar collega’s en de eigenaar van De koffer nagemaakt. De eigenaar vind het erg leuk dat zijn Café is nagemaakt. “Het is in deze tijd leuk om ook een keer leuk en verrassend nieuws te krijgen”.