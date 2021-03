Groningers bieden stempotloden aan via verkoopsites: ‘Zo goed als nieuw, schrijft ook groen en paars’

nieuws

Net als vele andere stemmers in Nederland heeft inmiddels een twintigtal Groningers zijn of haar rode stempotlood te koop aangeboden via Marktplaats. De prijzen voor de Groninger ‘collectersitems’ variëren van driehonderd tot een half miljoen euro.

“Voor de echte liefhebber, want met dit potlood is geschiedenis geschreven”, zo schrijft Christiaan bij zijn advertentie voor zijn potlood.

Kan er nog één jatten van mijn vriendin

Joris Jan vraagt een half miljoen euro voor zijn exemplaar ‘omdat het in bezit is geweest van een echte liefhebber van zowel potloden als van de Nederlandse democratie’: “Uitproberen mag alleen bij serieuze interesse. Mocht je er twee willen, dan kan ik voor de juiste prijs nog eentje jatten van mijn vriendin.”

Het geld gaat volgens de aanbieder naar een goede zaak: “Gaat weg om mijn studieschuld mee af te lossen en om hopelijk ooit ergens in Nederland een huis te kunnen kopen voor een normale prijs.”

Eén, twee of nul keer gebruikt

Sommige potloden zijn nooit gebruikt (blanco gestemd), sommige zelfs twee keer. “Ik maakte een foutje tijdens het stemmen en vervolgens kreeg ik een nieuw stembiljet.

Met dit potlood zijn dus twee hokjes ingekleurd”, aldus één van de aanbieders.

Stempotloden meegenomen

In een aantal gemeentes moesten stemmers hun potlood inleveren, maar Groningen was één van de gemeentes waar stemmers voor het eerst hun potlood mee naar huis mochten nemen.