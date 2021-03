Groningen vaak genoemd in verkiezingsprogramma’s politieke partijen

nieuws

Foto: Erick Bakker

De gemeente Groningen wordt vaak genoemd in de verkiezingsprogramma’s. Dat blijkt uit een analyse die de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen, RuG, maakte van de verkiezingsprogramma’s van vijftien politieke partijen.

De Geodienst onderzocht door middel van text-mining welke plaatsen en regio’s de meeste aandacht krijgen. Met text-mining wordt met behulp van software grote hoeveelheden tekstmateriaal gestructureerd en ontleed waarna dit geëvalueerd en geïnterpreteerd wordt. Uit de informatie blijkt dat Groningen 21 keer genoemd wordt. Vooral met betrekking tot de gaswinning. Daarmee staat Groningen op de tweede plaats, gezamenlijk met Eindhoven en Lelystad. Haarlemmermeer wordt met vijftig noteringen het vaakst genoemd. Uit de analyse blijkt dat deze gemeente vaak genoemd wordt vanwege de plannen die veel politieke partijen met Schiphol hebben.

ChristenUnie meeste oog voor de regio, 50Plus noemt geen enkele gemeente of provincie

De Geodienst heeft ook gekeken hoe vaak een partij een plaatsnaam noemt. Daaruit blijkt dat de ChristenUnie 134 keer een plaatsnaam noemt in haar programma. Dat is twee keer zoveel dan de nummer twee, D66. Zij noemen zeventig keer een plaatsnaam. De PvdA en de SGP maken de top vier compleet. De PVV, Denk en de SP houden het bij een handvol vermeldingen, in het partijprogramma van 50Plus wordt geen enkele gemeente of provincie genoemd.

Drenthe minst vaak genoemd

Als gekeken wordt naar de provincies dan is er het meeste oog voor Noord- en Zuid-Holland. Deze beide provincies worden meer dan honderd keer genoemd. Groningen volgt met 76 verwijzingen. Groningen wordt vooral genoemd in verband met de gaswinning, schadeherstel en de energieambities. De provincie Drenthe wordt het minst vaak genoemd, met slechts dertien vermeldingen. Het CDA en de VVD noemen deze provincie helemaal niet.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op deze pagina.