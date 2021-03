Groningen is het kokende hart van de verhitte, noordelijke woningmarkt

nieuws

Groningen staat op plek dertig in de Top-40 van de meeste ‘verhitte’ gemeentes op de woningmarkt. In Noord-Nederland steekt de gemeente er echter met kop en schouders bovenuit. Dat blijkt uit de ‘hittekaart’ van het Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD).

De gemiddelde woningprijs steeg in het afgelopen jaar naar 278.700 euro. In Groningen werden 2.383 woningen verkocht. BPD verwacht dat er in de komende tien jaar 11.090 huishoudens bijkomen in de gemeente en kan daarmee lang niet voldoen aan de vraag op de woningmarkt.

Volgens BPD vallen vooral de middengroepen met een inkomen tussen één- of tweemaal modaal tussen wal en schip. Daarnaast zijn er in 2020 zijn minder nieuwbouwwoningen opgeleverd dan in 2019 en dat zal in 2021 verder dalen. Complexe, langdurige bestemmingsplanprocedures en hoge verwervings- en bouwkosten drijven de huur- en verkoopprijzen zodanig op dat grote groepen woningzoekenden geen toegang tot de markt krijgen.