GroenLinks wil Groningen Airport Eelde sluiten om er woningen op te bouwen

Foto: Groningen Airport Eelde

Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) wil dat er niet meer wordt geïnvesteerd in Groningen Airport Eelde. De nummer zeven op de kieslijst van de partij wil dat het vliegveld sluit en wordt vervangen door woningen, zo laat Kröger dinsdag optekenen bij RTV Drenthe.

Kröger noemt verder investeren in de luchthaven ‘weggegooid geld’. Groningen en Drenthe zijn volgens Kröger meer gebaat bij 1.500 hectare aan woningen op het terrein. In combinatie met een goede fietsverbinding naar de Stad en investeringen in het openbaar vervoer zou Noord-Nederland een stuk beter af zijn, zo stelt het Kamerlid.

De aandeelhouders van de luchthaven, waaronder de provincie Groningen, willen voorlopig niet uitgebreid investeren in de luchthaven omdat er weinig toekomst voor lijkt te zijn. De gemeente Groningen trok begin vorig jaar al conclusies uit het toekomstbeeld en verkocht haar aandelen aan een publiek-private partij.