GroenLinks: “Sluiting van zalen en zalencentra is zorgelijke ontwikkeling”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De sluiting van verschillende zalen en zalencentra in de gemeente Groningen is een zorgelijke ontwikkeling. Dat stelt de fractie van GroenLinks zaterdag die het College vragen heeft gesteld.

Afgelopen week werd duidelijk dat verschillende zalen, als gevolg van de coronacrisis, hebben moeten sluiten. Het gaat onder andere om muziekcafé Lola, het Platformtheater en de zalen van Huize de Beurs. Eerder werd al bekend dat Het Heerenhuis de deuren sluit. GroenLinks vindt dat de sluiting een bedreiging kan vormen voor het sociale en culturele hart van Groningen. De fractie wil van het College weten wat er gedaan kan worden om het aanbod van zalen op peil te houden, voor nu en voor de toekomst.

“Zalen hebben een grote betekenis als samenkomstplek”

“In korte zijn er vier gelegenheden in het centrum van de stad gesloten waar Groningers zowel in verenigingsverband of op individueel initiatief tegen meestal schappelijke prijzen een activiteit konden organiseren”, zegt raadslid Jeffry van Hoorn. “Denk hierbij aan salsa-lessen, ledenvergaderingen, koorrepetities, reünies, feestjes, lezingen, een pubquiz of muziekconcerten. Deze zalen hebben stuk voor stuk een grote betekenis als samenkomstplek voor veel sociale, maatschappelijke, culturele en gezellige bijeenkomsten.”

Verschraling

Afgelopen woensdag liet nachtburgemeester Merlijn Poolman al aan OOG Tv weten de situatie somber in te zien. Poolman is bang dat de komende tijd nog meer bedrijven om gaan vallen. Hij is bang dat typische en unieke Groningse kroegjes gaan verdwijnen waardoor het diverse aanbod gaat verschralen.