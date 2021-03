Gouldamadine gespot in Beijumerbos

nieuws

Foto: Rusty Clark from Western MA - Magic WingsUploaded by snowmanradio, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17266851

Een lezer van de weblog Beijumnieuws moest maandagmiddag waarschijnlijk even twee keer met zijn ogen knipperen. In het Beijumerbos zag de lezer een Gouldamadine.

De Gouldamadine is een opvallende verschijning vanwege de vele kleuren. De vogel komt uit de familie van de prachtvinken. In het wild komt de vogel voor in Australië. De vogelsoort is echter ook populair onder volièrehouders, alleen is dat nog niet zo eenvoudig. De vogels acclimatiseren namelijk moeilijk in gematigde streken. Ze gedijen het beste bij temperaturen tussen de 15 en 25 graden. Daarom kunnen ze niet zonder extra maatregelen in de winter buiten verblijven.

“Ik liep met de honden in het Beijumerbos en zag deze vogel”, wordt in het artikel op de website gemeld. “Een bijzondere waarneming. Ik vermoed dat deze vogel is ontsnapt uit een volière. Zijn er mensen die hun vogel kwijt zijn?”