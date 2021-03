GOOV: “We zijn life and kicking, sterker nog we komen straks met een volledige eigen productie”

nieuws

Foto: GOOV Muziektheater - facebook.com/goovmuziektheater/

De coronacrisis raakt iedereen. Bijvoorbeeld de theatergezelschappen. Ondanks dat muziektheater GOOV het zwaar heeft is er volgens voorzitter Carst Buissink ook mooi nieuws te melden.

Hoi Carst! Drie maanden geleden sprak ik jou voor het laatst. Hoe gaat het nu?

“GOOV Muziektheater is life and kicking. En natuurlijk hebben we het moeilijk. Door alle coronamaatregelen kunnen we al een hele tijd niet repeteren en niet fysiek bezig zijn. En dat wordt gemist. Ik merk aan alle mensen die bij ons actief zijn dat de rek er wel een beetje uit is. Ik denk ook dat het niet zou lukken om nog een jaar met coronamaatregelen te moeten leven. En dat is voor ons ook een belangrijk gegeven. Hoe houden we alle leden verbonden aan onze vereniging? Bij sportverenigingen zie je dat leden massaal weglopen. Wij willen dat voorkomen en hebben daarom een speciaal coronacontributie in het leven geroepen voor mensen die het financieel lastiger hebben. Ze betalen dan minder maar blijven wel lid van ons en ondersteunen ons op die manier.”

En je hebt leuk nieuws …

“Haha ja. Wij vinden het als vereniging belangrijk om vooruit te kijken naar de toekomst. Uiteraard weten wij niet wanneer er weer iets kan. We hopen nu op de periode na de zomervakantie dat er weer iets mogelijk is. Afgelopen vrijdag hebben we in ieder geval een online bijeenkomst gehouden met onze leden. Daar hebben we bekendgemaakt dat we als GOOV een nieuwe en eigen productie op de planken willen gaan brengen. En het is heel enthousiast ontvangen. Het is een stuk dat we helemaal zelf gaan ontwikkelen, en we hebben het nu bekendgemaakt omdat we het belangrijk vinden dat we de mensen hier in mee willen nemen en ook om een lichtpuntje te bieden.”

Ik heb begrepen dat je nog niet mag vertellen waar het over zal gaan. Heb je al wel enig idee wanneer dit stuk gebracht kan gaan worden?

“Nee. Je moet je ook realiseren dat als de lampen op groen gaan wij niet direct zo’n stuk kunnen brengen. Daar zit heel veel voorbereidingstijd in. Op dit moment zijn we bezig om fondsen te werven en om fondsen aan te vragen zodat het project financieel gedekt is. Afhankelijk van alle coronamaatregelen kunnen we als het eenmaal kan beginnen met de voorbereidingen op de planken. Voor Kerstmis zal het nog niet gerealiseerd kunnen worden. Trouwens, over kerst gesproken, we zijn ook bezig om tijdens die periode een kleinere voorstelling te brengen. Daar richten we ons ook op. We denken ook dat het belangrijk is dat mensen na een zware periode weer in de schouwburg kunnen laten genieten van iets moois.”

Heel veel mensen zullen branden van nieuwsgierigheid waar het stuk over zal gaan …

“Als het zover is dan komt er uiteraard een hele marketingcampagne op gang. En daarnaast adviseer ik iedereen om onze website en social media-kanalen goed in de gaten te houden. En het is precies dit hè? We weten niet wanneer we corona achter ons landen, maar we willen toch een lichtpunt bieden. Voor onze leden maar ook voor belangstellenden. Dat lichtpunt gaat er zeker komen, maar hoe het er uit gaat zien dat houden we nog even geheim, en wanneer dat is afhankelijk van wanneer de coronamaatregelen losgelaten kunnen worden.”