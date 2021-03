“Gooi de zonnestudio’s open, mensen kunnen wel wat vitamine D gebruiken”

nieuws

Foto: Evil Erin - https://www.flickr.com/photos/evilerin/3096163337/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10457974

Open de zonnestudio’s, dat kan op een veilige manier. Dat is de reactie van twee bedrijven in de gemeente Groningen die zonnebanken aanbieden.

Vrijdag werd bekend dat de branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen, SVZ, naar de rechter stapt om de opening van zonnestudio’s mogelijk te maken. Rianne Hendriks van de Beauty Bar Groningen aan de Meeuwerderweg noemt het een goed plan. “Wij kunnen verantwoord open. Door goed schoon te maken en door alle hygiënemaatregelen na te leven kan het gebruik van een zonnebank veilig.” Hendriks noemt de situatie ook zeer bijzonder. “De zonnebanken zijn een onderdeel van het bedrijf dat we hebben. We bieden ook bijvoorbeeld pedicure en manicure aan. Dat mag gewoon open, terwijl de zonnebanken gesloten moeten blijven. Het is heel krom.”

“We hebben het nodig in deze sombere tijd”

Volgens Hendriks is de financiële impact groot. “We krijgen dagelijks mensen aan de telefoon die onder een zonnebank willen. En dat snap ik wel. Het is goed om te ontspannen, je maakt vitamine D aan. Het is iets dat we nodig hebben in deze sombere tijd. Maar iedere keer moet ik nee verkopen. Financieel merken we dat ook, je loopt inkomsten mis.”

Zonder contact

Thirza Huiskes runt Thirza’s Beautysalon aan de Hora Siccamasingel. “Voor mij is de zonnebank ook een onderdeel van mijn bedrijf. Ik vind ook dat ik veilig open kan. Als mensen een afspraak maken dan kunnen ze zonder contact te hebben met andere mensen gebruik maken van de zonnestudio. Ik denk ook dat het goed is, als het weer zou mogen. De coronacrisis valt veel mensen zwaar, mensen voelen zich rot. Door een zonnebank ga je je wat vrolijker voelen en sta je weer wat positiever in het leven.”

“Financieel hakt het er in”

Huiskes noemt de coronaperiode ook zwaar. “Gelukkig ben ik sinds begin maart weer open. En gelukkig hebben we het ook écht druk. Maar het neemt niet weg dat door de lockdown vanaf half-december we flink wat inkomsten gemist hebben. Ik heb zo’n 10.000 euro spaargeld in het bedrijf moeten steken om het overeind te houden. En voor de duidelijkheid, ik ben absoluut geen klager. Maar heel veel mensen denken, jij bent ondernemer dus je krijgt geld van de overheid. Nou, ik heb in al die weken zo’n 1.200 euro aan tegemoetkomingen gekregen. Op heel veel regelingen kon ik geen aanspraak maken omdat ik bijvoorbeeld een man met een baan heb of om andere redenen. Financieel hakt het er echt in.”

UV-licht doodt virussen

Volgens Huiskes kan de zonnebank gewoon open. “Als je naar de tandarts of naar de kapper gaat dan maak je een afspraak. Dat kan hier ook bij. Het enige waar je op moet letten is dat mensen elkaar niet op gaan zoeken in de wachtruimte. Daar moet je voor waken. Verder zie ik alleen maar voordelen. Volgens mij is het ook nog eens zo dat het UV-licht van een zonnebank het virus doodt. Dat is volgens mij wat we precies ook willen.”

De rechter doet op 7 april uitspraak in het kort geding dat is aangespannen.