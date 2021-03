Gloednieuwe Arriva-treinen vanaf 12 april in gebruik in dienstregeling

nieuws

De gloednieuwe Arriva-trein op station Helmond Brandevoort. Foto: Bart Mestrom

De gloednieuwe Arriva WINK-treinen worden vanaf maandag 12 april ingezet op de Noordelijke Nevenlijnen. Reizigers kunnen vanaf deze datum gebruik maken van de nieuwe treinen.

In totaal heeft Arriva achttien nieuwe WINK-treinen aangeschaft. De treinen zijn gebouwd door treinfabrikant Stadler en zijn een aanvulling op het huidige GTW Spurt-materieel. Het afgelopen jaar is er volop met het nieuwe materieel getest. In eerste instantie gebeurde dat op een testbaan in Făurei in Roemenië en later in de buurt van Düsseldorf in Duitsland. Het afgelopen half jaar waren de treinen al in Groningen en Leeuwarden te vinden en werden machinisten opgeleid om met de nieuwe treinen te kunnen werken. Ook vonden er de afgelopen weken testritten plaats op verschillende baanvakken.

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) bezocht vrijdag samen met haar Friese collega Avine Fokkens (VVD) een werkplaats om twee WINK-treinstellen te bewonderen. De treinen hebben een lengte van 56 meter en bestaan uit drie delen, twee coupés en een motorblok. De trein heeft geen eerste klas, wel zijn er bij alle zitplaatsen stopcontacten en USB-laders aanwezig. De trein is daarnaast voorzien van een toilet en een stilteruimte. Net als de Spurts hebben ook de WINK’s, Wandelbarer, Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug, een naam gekregen. Het publiek kon namen insturen waarna een jury achttien namen selecteerde. De verwachting is dat de nieuwe treinen vooraleerst alleen tussen Leeuwarden en Stavoren en tussen Leeuwarden en Harlingen Haven worden ingezet.

Vandaag samen met ⁦@avine_fokkens⁩ sneak preview van de nieuwe Wink treinen van ⁦@Arriva_NL⁩ gehad. Geen spectaculaire roll out maar ze zijn er niet minder mooi op. Treinen met mooie namen en dito verhalen. Vanaf half april kan iedereen ze tegen komen pic.twitter.com/y0aHH75Cmp — Fleur Gräper – van Koolwijk (@Fleurgraeper) March 26, 2021