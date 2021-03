GGD: “Besmettingsniveau in gemeente Groningen afgelopen week toegenomen”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is afgelopen week toegenomen. In de voorgaande week ging het om 132 gevallen per 100.000 inwoners, afgelopen week om 176 gevallen. Dat blijkt uit de wekelijkse update van de GGD.

In vergelijking met de update van vorige week woensdag zijn er in de provincie Groningen 1.234 besmettingen bijgekomen. Dit is een geringe toename ten opzichte van de week ervoor toen er 1.183 nieuwe besmettingen werden gevonden. Overall hadden we de afgelopen week in Groningen te maken met een besmettingsgraad van circa 214 gevallen per 100.000 inwoners en 85 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners op weekbasis. Het inschalingsniveau is daarmee ‘zeer ernstig’. De besmettingsgraad van 214 ligt ook boven het landelijk gemiddelde dat op 183 per 100.000 inwoners ligt. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is nu bij 25.154 personen in onze provincie een besmetting vastgesteld.

Tekst gaat verder onder de infographic

Leeftijdsverdeling

In vergelijking met de vorige update is er volgens de GGD een geringe verschuiving te zien in de leeftijdsgroepen waar besmettingen worden aangetroffen. Een toename is te zien in de groep 20 tot 29-jarigen. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsniveau van 8 procent, in de groep 15 tot 19 jaar om 9 procent en in de categorie 20 tot 29 jaar om 22%. Dit was vorige week 19%. In de categorie 30 tot 64 jaar ligt het percentage op 45% en in de groep ouder dan 65 jaar om 16%.

Waar raken mensen besmet?

Het is de GGD gelukt om in de afgelopen week een volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren. Van de nieuwe besmettingen wist men in 60% van de gevallen een vermoedelijke bron te achterhalen. Daaruit blijkt dat 53% van de besmettingen in de thuissituatie plaatsvond, 19% tijdens werksituaties, 22% tijdens vrijetijdsbestedingen, 9% in een zorginstelling en 4% op school of op de kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen; de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%”, schrijft de GGD.

Ontwikkeling

Het aantal besmettingen in de provincie is de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe besmettingen werden gevonden in de gemeente Oldambt. Daar ging het om 330 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. Volgens de GGD is een werk gerelateerd cluster hiervoor verantwoordelijk. In de gemeente Pekela gaat het om 279 per 100.000, Eemsdelta 218, Midden-Groningen 217 en Groningen om 176. In de gemeente Groningen gaat het om een flinke toename omdat het getal vorige week nog op 132 stond. In de afgelopen week kwamen er vijftien personen te overlijden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal sterfgevallen in onze provincie stijgt hiermee naar 199.

Afgenomen coronatesten

In de afgelopen week werden er 12.677 personen getest op et coronavirus. Van hen ontvingen er 915 een positieve testuitslag. Het aantal afgenomen tests is in de afgelopen week flink toegenomen. Vorige week lag dit aantal nog op 10.586. Volgens de GGD sluit dit aan bij het landelijke beeld, dat er meer getest wordt. Een deel van de stijging wordt verklaard door de start van het hooikoortsseizoen en ook doordat meer kinderen zijn getest. Het vindpercentage met behulp van de coronatesten is iets gedaald: van 8,9 procent vorige week naar nu 7,2 procent.