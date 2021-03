GGD: “Aantal kinderen dat besmet is neemt toe, situatie blijft zeer ernstig”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De GGD laat weten dat het aantal kinderen dat besmet is geraakt in de afgelopen week is toegenomen. Dat blijkt uit de wekelijke update.

Sinds de vorige update, van vorige week woensdag, zijn er in de provincie Groningen 1.020 besmettingen bijgekomen. Dat is een toename ten opzichte van de week ervoor toen er 914 nieuwe besmettingen vast werden gesteld. Het overall beeld van de afgelopen week is dat we in Groningen te maken hebben met een besmettingsgraad van ongeveer 175 gevallen per 100.000 inwoners en 91 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners op weekbasis. Daarmee ligt het inschalingsniveau op ‘zeer ernstig’. Met de besmettingsgraad van 175 ligt het niveau in Groningen wel onder het landelijk gemiddelde van 223. Sinds de uitbraak van het coronavirus vorig jaar maart, zijn in de provincie nu 27.088 personen positief getest.

Tekst gaat verder onder de infographic

Aantal kinderen dat positief test neemt toe

Uit de leeftijdsverdeling blijkt dat het aandeel kinderen tot en met 14 jaar toe neemt. Het percentage nieuwe besmettingen bij mensen ouder dan 65 jaar neemt af. In de categorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingspercentage van 11% tegenover 7% vorige week. In de groep 15 tot 19 jaar gaat het om 8 procent, in de categorie 20 tot 29 jaar om 23% en in de leeftijdsgroep 30 tot 64 jaar om 47%. In de groep van 65 jaar en ouder ligt het percentage op 11%, vorige week was dat nog 14%.

Meeste mensen worden besmet in thuissituaties

De GGD heeft de afgelopen bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit kunnen voeren. In 57% van de gevallen lukte het om een vermoedelijke bron aan te wijzen. Daaruit blijkt dat 57% besmet wordt in een thuissituatie, 17% op het werk, 23% tijdens het uitoefenen van een vrijetijdsbesteding, 7% in een zorginstelling en 5% op school of op een kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de bovengenoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%”, aldus de GGD. De GGD laat verder weten dat er in de afgelopen week nieuw besmettingscluster is gevonden in een zorginstelling in de provincie.

Ontwikkeling

Het aantal besmettingen in de provincie is in de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe gevallen werden ontdekt in de gemeente Oldambt met 283 gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Pekela gaat het om 271 gevallen, Westerwolde 214, Midden-Groningen 212 en Stadskanaal 193. In de gemeente Groningen lag het besmettingsniveau in de afgelopen week op 176 meldingen. In de afgelopen zeven dagen kwamen vijf personen te overlijden nadat zij eerder positief getest waren op het coronavirus. Het totaal aantal sterfgevallen in onze provincie komt daarmee op 209.

Aantal afgenomen tests sterk toegenomen

In de afgelopen week zijn er in de provincie Groningen 15.281 personen getest op de verschillende testlocatie. Van hen kregen 886 een positief resultaat. Het aantal afgenomen tests ligt in vergelijking met de week ervoor, 13.118, hoger. Deze stijging sluit aan bij het landelijke beeld dat er meer jongere kinderen getest worden. Het vindpercentage is met 5,8% gelijk gebleven in vergelijking met de week ervoor.