GGD: “Aantal besmettingen toegenomen, niveau ligt wel onder landelijk gemiddelde”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is in vergelijking met vorige week toegenomen. Het besmettingsniveau ligt in Groningen wel onder het landelijk gemiddelde. Dat meldt de GGD in haar wekelijkse update.

De GGD meldt dat sinds vorige week woensdag 1.137 personen positief getest zijn. Dat is een toename ten opzichte van de week ervoor toen het om 1.075 besmettingen ging. “Overall gaat het in de provincie om een besmettingsgraad van ongeveer 196 gevallen per 100.000 inwoners en 70 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners op weekbasis”, schrijft de GGD. “De situatie ligt daarmee op het inschalingsniveau zeer ernstig. Het niveau in onze regio ligt wel onder het landelijk gemiddelde dat op 296 per 100.000 inwoners ligt.” De GGD laat verder weten dat de lichte stijging van de afgelopen weken zich heeft doorgezet waardoor de situatie in de provincie zorgelijk blijft. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn in de provincie nu 29.300 personen positief getest.

Meer besmettingen bij personen van 30 tot 64 jaar

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting is in vergelijking met vorige week gewijzigd. Er zijn toenames in de groepen 30 tot 64 jaar en 65 jaar en ouder. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 12%. In de groep 15 tot 19 jaar om 7% en in de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar om 20%. In de categorie 30 tot 64 jaar om 48%, dit was 46%. In de groep 65 jaar en ouder gaat het om een besmettingsgraad van 14%, dit was 10%.

Meeste besmettingen in thuissituaties

Het is de GGD afgelopen week gelukt om bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek uit te voeren. In 56% van de gevallen lukte het om een vermoedelijke bron aan te wijzen. Van de nieuwe besmettingen vond 59% plaats in thuissituaties, 20% op werksituaties, 23% tijdens het uitoefenen van een vrijetijdsbesteding, 7,6% in een zorginstelling en 4% op school of kinderopvang. “De thuissituatie, vrijetijdsbesteding en werksituatie blijven met afstand de meest genoemde besmettingsbronnen. De stijging binnen zorginstellingen is het gevolg van besmettingen in het ziekenhuis en bij woonvoorzieningen voor mensen met een beperking. Het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra voor ouderen is onveranderd laag.” Er werden geen nieuwe grote besmettingsclusters ontdekt.

Ontwikkeling

Het aantal besmettingen is in de afgelopen week toegenomen. De meeste nieuwe besmettingen werden geregistreerd in de gemeente Pekela met 344 besmettingen per 100.000 inwoners. In de gemeente Westerwolde ging het om 264 gevallen, Veendam 263, Midden-Groningen 258 en Oldambt 233. Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is de afgelopen week stabiel gebleven. Deze ligt met circa 170 meldingen net onder het gemiddelde van de regio. In de provincie Groningen kwam afgelopen week één persoon te overlijden ten gevolge van een bewezen corona-infectie. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 217.

Toename aantal coronatesten

In de afgelopen week werden er 17.480 personen getest in de verschillende testlocaties van de GGD. Van hen kregen 1.061 mensen een positief testresultaat. Het aantal afgenomen tests is opnieuw toegenomen. Een week eerder ging het nog om 16.167 tests. Deze stijging sluit aan bij het landelijke beeld. Het vindpercentage is met 6,1% gelijk gebleven aan de week er voor.