GGD: “Aantal besmettingen in provincie afgenomen, voorzichtig hoopvol”

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het aantal besmettingen in de provincie Groningen is in vergelijking met vorige week afgenomen. De GGD meldt in haar wekelijkse update dat de curve voorzichtig hoopvol mag worden betiteld.

Bij de update van vorige week woensdag meldde de GGD Groningen 1.234 nieuwe besmettingen. Over de afgelopen week gaat het om 914 nieuwe besmettingen. Overall gaat het de afgelopen week in de regio Groningen om een besmettingsgraad van circa 149 gevallen per 100.000 inwoners en 96 ziekenhuisopnames per 1.000.000 inwoners op weekbasis. Het inschalingsniveau ligt echter nog steeds op ‘zeer ernstig’. Wel ligt de besmettingsgraad onder het landelijk gemiddelde van 182 gevallen per 100.000 inwoners. “De afbuigende besmettingscurve mag als voorzichtig hoopvol worden betiteld, in relatie tot de stijgende lijn die we de vier voorafgaande weken zagen”, schrijft de GGD. “Sinds vorig jaar maart is nu bij 26.068 personen in de provincie een besmetting van het coronavirus vastgesteld.”

Aantal besmettingen bij jongeren toegenomen

De leeftijdsverdeling van personen met een nieuwe besmetting laat in de afgelopen week een kleine verschuiving zien. Het aantal 65-plussers dat besmet raakt is afgenomen, het percentage nieuwe besmettingen in de groep 20 tot 29 jaar nam toe. In de leeftijdscategorie 0 tot 14 jaar gaat het om een besmettingsgraad van 7%, in de groep 15 tot 19 jaar om 8% en in de groep 20 tot 29 jaar om 24%, dit was vorige week 22%. In de leeftijdscategorie 30 tot 64 jaar is het aandeel 47% en in de groep 65 jaar en ouder 14%, dit was 16%.

Aantal besmettingen in thuissituaties neemt toe

In de afgelopen week is het de GGD Groningen gelukt om bij iedere nieuwe besmetting een volledig bron- en contactonderzoek te verrichten. In 62% van de gevallen lukte het om een vermoedelijke bron aan te wijzen. Zo blijkt dat in de afgelopen week 60% van de coronabesmettingen in thuissituaties plaatsvond, dit was 53%. Vijftien procent raakte besmet tijdens werksituaties, 25% tijdens vrijetijdsbestedingen, 6% in een zorginstelling en 1% op school of kinderopvang. “Per nieuwe besmetting kan meer dan één vermoedelijke bron worden aangewezen, de genoemde percentages tellen dan ook op tot meer dan 100%.”

Ontwikkeling

Uit cijfers blijkt dat het aantal besmettingen in de provincie de afgelopen week is toegenomen. De meeste besmettingen werden gevonden in de gemeente Oldambt met 251 gevallen per 100.000 inwoners. In de gemeente Pekela gaat het om 213 gevallen, Westerwolde 183, Midden-Groningen 179 en Stadskanaal 177. Het besmettingsniveau in de gemeente Groningen is afgenomen van 176 meldingen naar 138 meldingen per 100.000 inwoners. In de afgelopen week kwamen er 5 personen te overlijden aan het coronavirus. Het totaal aantal overlijdens komt daarmee op 204 te staan in onze provincie.

Meer mensen lieten zich testen

In de afgelopen week hebben meer mensen zich laten testen op corona in vergelijking met de week er voor. In totaal werden er 13.118 personen getest waarvan 764 personen een positieve testuitslag terugkregen. In de vorige week werden er nog 12.677 testen afgenomen. De stijging van het aantal afgenomen testen is te verklaren doordat meer kinderen zich laten testen vanwege het fysieke onderwijs dat weer beperkt is toegestaan. Het vindpercentage is gedaald van 7,2% naar 5,8%.