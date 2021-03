Gewelddadige afpersing in Stad; vijf aanhoudingen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft medio februari twee mannen, een vrouw, een jongen en een meisje aangehouden, omdat ze verdacht worden van de afpersing van een 55-jarige man uit de stad Groningen. Dit geweldsincident vond halverwege januari plaats.

Het slachtoffer had een afspraak met één van de verdachten op een adres in de Stad. De man werd vervolgens korte tijd, onder bedreiging van geweld, vastgehouden in de woning. Het slachtoffer wist echter aan zijn gijzelnemers te ontkomen.

Maar de afpersing eindigde daar niet. Onder dreiging van geweld moest de man, op latere momenten, opnieuw geld afstaan aan de afpersers. De man maakte daarom enkele duizenden euro’s over aan één van de verdachten.

Aanhoudingen

Volgens de politie heeft het slachtoffer zichzelf gemeld bij de politie. Na onderzoek werden, op 9 februari, een minderjarige jongen uit de gemeente Het Hogeland en een 18-jarige jongeman uit Groningen aangehouden. Op 10 en 16 februari werden één 41-jarige vrouw uit Uithuizen en een minderjarig meisje uit Het Hogeland opgepakt.

De vrouw en het meisje bleken katvangers te zijn voor de hoofdverdachte, een 27-jarige Stadjer. Hij zit, net als de minderjarige jongen uit de gemeente Het Hogeland, nog steeds in voorlopige hechtenis. De andere betrokkenen zijn in vrijheid gesteld, maar blijven wel verdachte.