Getuigen gezocht van straatroof aan Bedumerstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een straatroof die in december heeft plaatsgevonden aan de Bedumerstraat in Groningen. Burgernetdeelnemers uit de buurt zijn via een e-mail gevraagd om mee te denken.

De straatroof vond plaats op zondag 13 december tussen 18.15 en 19.00 uur aan de Bedumerstraat ter hoogte van huisnummer 84. Volgens de politie betrof het een diefstal waarbij geweld gebruikt werd. De verdachte is na de straatroof gevlucht in de richting van de Allersmastraat en de Heinsiusstraat. Heel specifiek is de recherche op zoek naar een vrouw die rond het genoemde tijdstip bij de glasbak op de kruising Allersmastraat met de Johan de Witstraat stond. De vrouw is daar aangesproken door een andere getuige. “Bent u deze vrouw en bent u nog niet gehoord als getuige, neem dan contact op met de recherche”, aldus de politie.

Van de verdachte die gevlucht is, is het volgende signalement bekend. Het gaat om een blanke man die tussen de 16 en 22 jaar oud is. Hij heeft een slank postuur en is tussen de 1.75 meter en 1.85 meter lang. Hij heeft blauwgroene ogen, een wipneus en blond krullend iets langer haar dat donkerblond rossig is. Tijdens de diefstal droeg hij een donkerblauw vest, Navy blauwe jas met capuchon op, een zwarte spijkerbroek en een lichtblauw mondkapje.

Mensen die meer informatie hebben in deze zaak kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44, of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.