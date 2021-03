Gestolen ‘Groningse’ Van Gogh na een jaar nog steeds niet terug: ‘We missen hem nog elke dag’

nieuws

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

Aanstaande dinsdag is het een jaar geleden dat het Van Gogh-schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen’ werd gestolen uit Museum Singer in Laren. Het Groninger Museum, de eigenaar van het schilderij, wil de diefstal opnieuw onder de aandacht brengen en komt daarom met een speciale webpagina met meer informatie over het werk.

“We missen het werk nog elke dag en we willen het daarom graag terug”, vertelt woordvoerder Willemien Bouwers. “We hopen daarom dat we op deze manier de aandacht nogmaals op het werk kunnen vestigen, want we hopen dat het schilderij zo snel mogelijk terugkomt.”

Vanaf dinsdag deelt het museum via deze webpagina verhalen en achtergronden van het schilderij. Doormiddel van korte, verdiepende teksten en foto’s van pentekeningen en fragmenten uit van Gogh’s brieven geven wil het museum een kijkje bieden in het ontstaan van het werk.

Diefstal en verkoop aan drugscrimineel

Het schilderij van Vincent van Gogh werd vorig jaar maart gestolen uit het museum Singer in Laren. Het werk was tijdelijk in bruikleen bij het museum voor de tentoonstelling Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan.

Inmiddels is bekend dat een drugscrimineel het werk heeft gekocht voor een bedrag van 400.000 euro, vlak na de diefstal. Kunstdetective Arthur Brand is bezig met onderhandelingen over de veilige terugkeer van het doek.