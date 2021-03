Gemengde reacties op persconferentie: “Je hebt positieve energie nodig.”

Groninger ondernemers en studenten reageren gemengd op de persconferentie van het kabinet van maandagavond. De meeste maatregelen, waaronder de avondklok, zijn verlengd tot 31 maart.

Toch was er ook goed nieuws: zo mogen winkels vanaf 15 maart iets meer mensen binnenlaten, namelijk één klant per 25 vierkante meter. Voor kringloopwinkel GoudGoed aan het Damsterdiep betekent dit dat ze in plaats van twee, nu 20 klanten tegelijk binnen mogen laten. “Ik ben er blij mee dat we meer mensen mogen ontvangen, maar omdat mensen een afspraak moeten maken is er wel meer werk,” vertelt Esther ter Veld. “De telefoon gaat veel over en plannen is lastig. Dus we zouden het liefst de winkel openen voor een beperkt aantal mensen zonder afspraak.” Bij de winkel werken ook zorgdeelnemers. “Zij willen graag weer aan het werk. Het zou fijn zijn als zij hun dagelijkse werkzaamheden weer kunnen oppakken.”

Horeca

Anderen moeten langer op versoepelingen wachten. Zo moet de horeca in ieder geval tot 31 maart dichtblijven, maar als de besmettingen niet toenemen mogen terrassen daarna wel weer open. Maik van Heerd, eigenaar van café De Toeter, is blij met wat meer perspectief: “Voor de horeca is het van belang dat we weer wat mogen, ook om je team bij elkaar te houden. Je hebt positieve energie nodig om door te gaan. Voor iedereen is het zwaar. Niet alleen financieel, maar ook lichamelijk en geestelijk. Als we weer open kunnen zullen er nog wel sporen nablijven, maar dan kunnen we wel weer lekker aan de slag.”

Hoger onderwijs

Ook studenten krijgen iets meer perspectief. Als het aantal besmettingen niet stijft mogen zij vanaf 31 maart weer één keer per week fysiek college volgen. Voorzitter Marinus Jongman is blij, maar had toch gehoopt dat de versoepelingen ook voor studenten eerder zouden ingaan: “Er wordt eindelijk een keer aan studenten gedacht. Ik had eigenlijk gehoopt dat er nu al meer studieplekken zouden zijn, maar het is een eerste stap. Ik spreek eigenlijk alleen maar studenten die zeggen dat ze er doorheen zitten en het zwaar vinden. Begin april is tenminste iets van perspectief, en dat ontbrak tot nu toe.” Toch twijfelt hij of het aantal besmettingen tegen die tijd laag genoeg ligt. “Of het gaat gebeuren? Als ze kunnen denk ik het wel, want het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren. Maar dat ze ook echt open kunnen is denk ik 50% kans.”