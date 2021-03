Gemeenteraad stemt niet in met andere verdeling coronasteun cultuursector

nieuws

De gemeenteraad heeft dinsdagavond niet ingestemd met het plan van de SP en 100% Groningen om de coronasteun voor de cultuursector anders te verdelen.

Door de coronacrisis krijgt de gemeente Groningen 3,6 miljoen euro voor een sociaal steunpakket voor de cultuursector. Wethouder Paul de Rook (D66) van Cultuur wil twee derde van dit bedrag aan grote cultuurorganisaties als Forum Groningen en het Groninger Museum geven, en het resterende bedrag verdelen over kleinere instellingen. De SP en 100% Groningen zouden deze bedragen om willen draaien. Zij vinden het vreemd dat het grootste deel van het bedrag naar instellingen gaat, waarvan de meeste vaste en structurele kosten al gedekt zijn in de reguliere begroting. Daarom zou twee derde van het bedrag daarom naar kleine instellingen moeten gaan.

De Rook legde echter uit dat hij het belangrijk vindt dat grote voorzieningen overeind blijven en dat de stad ook in de toekomst verzekerd is van toegankelijke concerten en voorstellingen. Bij versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen deze instellingen direct weer programmeren, waarbij zij zich dan geen zorgen hoeven te maken over het geld. De bedoeling is dat het geld gebruikt gaat worden voor het inhuren van kunstenaars, acteurs en technici. Voor cultuurorganisaties en -ondernemers die buiten de regelingen vallen wordt een bedrag van 170.000 euro beschikbaar gesteld. Voor een meerderheid van de gemeenteraad was deze uitleg aanleiding om met de plannen in te stemmen.